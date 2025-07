Quin animal de platja ets?

Ja ens trobem en plena temporada de platja. Des de fa setmanes el litoral mediterrani i els d'arreu del món s'omplen de banyistes, que cobreixen el preciós color de la sorra amb para-sols deixant una estampa molt variada i colorida. Anar a la platja, a banda de democràtic, és tot un món, i sens dubte és un reflex de la societat. Per això avui, al 'Dilema dels divendres' hem debatut sobre quin tipus de 'platgista' som: Anem a la platja només una estona o ens hi passem tot el dia? Quan hi anem, som dels que va amb el just i necessari, és a dir tovallola, xancletes, crema i un llibre o passatemps o som dels que trasllada casa seva a la platja?