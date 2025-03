Qui en surt reforçat de les picabaralles polítiques?

La condonació del deute de les comunitats autònomes encara porta cua, després que la setmana passada la proposta del Govern de Sánchez xoqués amb l’oposició del PP. Tots els representants d’economia de les diferents comunitats autònomes governades pel Partit Popular van abandonar la reunió del Consell de Política Fiscal. Després de la reunió, la vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, carregava contra aquesta decisió dels populars, assegurant que no eren capaços de justificar un vot en contra, i per això van abandonar la reunió abans que acabés.

"Reforcen els seus propis discursos"

Segons Adrián Caballero, politòleg, periodista i director del podcast ‘Simple Política’, tant el PSOE com el PP surten reforçats d'aquest xoc. Per una banda, el PP alimenta el seu discurs que els socialistes claudiquen amb els partits independentistes, i mentrestant, els de Pedro Sánchez afirmen que aquesta decisió de condonar el FLA beneficiarà a les altres comunitats autònomes. Tot i això, perquè el PSOE tingui èxit, han d'explicar molt bé, i fer molta pedagogia, sobre com beneficiarà aquesta decisió a la butxaca dels espanyols.

Picabaralla Trump - Zelenski

Caballero també assegura que en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, guanyen el discurs davant dels propis adeptes. Per una banda, Trump reforça el seu missatge davant el seu electorat. Mentre que Zelenski, després de reunions amb líders internacionals també ha aconseguit el seu suport i entesa.