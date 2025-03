"Queda demostrat que ningú pot decidir per tu sobre l'eutanàsia"

La justícia ha avalat el procés d’eutanàsia per a una jove de 24 anys de Barcelona i ha rebutjat el recurs presentat pel seu pare. Segons la sentència, que es pot recórrer, tots els professionals que han intervingut en la causa han acreditat que la noia té la capacitat de prendre decisions i que pateix un patiment crònic compatible amb els requisits legals establerts en el procediment del dret a morir.

La magistrada del jutjat contenciós número 12 de Barcelona ha tombat el recurs presentat pel pare en contra de la resolució aprovada per la comissió de la Generalitat que va avalar l’eutanàsia per a la jove.

El progenitor, amb l’assessorament de l’entitat Abogados Cristianos, s’hi oposava al·legant que la seva filla pateix problemes mentals que la incapaciten per prendre decisions i que la seva malaltia, una lesió medul·lar, provocada per un intent de suïcidi, té possibilitats de millorar amb el tractament adequat.

Però la resolució judicial desacredita aquesta versió. Segons la jutgessa, el pare no ha presentat cap prova que pugui desmuntar els informes dels experts, els quals reconeixen que la jove té un trastorn límit de la personalitat però que això no afecta les seves capacitats de prendre decisions. Així mateix, tots els professionals mèdics confirmen que la lesió medul·lar és una malaltia greu, impossibilitat i incurable. A més a més, la jutgessa considera que el pare no està legitimitat per presentar un recurs, ja que la jove és major d’edat i mai havia demanat la incapacitació de la seva filla.

En parlem amb Cristina Vallès, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament per valorar la decisió del jutge