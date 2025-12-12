Que un terç dels turistes que arriben a Catalunya siguin congressistes

La promotora de grans esdeveniments de la capital catalana ingressarà aquest any 350 milions d’euros, un nou rècord històric i que duplica els resultats de fa 10 anys. Un dels recintes firals urbans més grans del món ha acollit uns 300 esdeveniments, com el Mobile o la Fira Alimentària, rebent 3 milions de visitants. El complex firal seguirà creixent, remodelant els recintes de Montjuïc, de cara el 2029, i el de Gran Via de l’Hospitalet, llest a principis de 2027. "Barcelona ja no pot rebre més turistes", però viu d’aquest sector. Per això, l’alcalde, Jaume Collboni, i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, persegueixen "l’objectiu d’equilibrar la qualitat dels visitants".
I Collboni promet oferir un retorn positiu a la ciutat, amb la creació del nou barri del Poble-Sec, amb la construcció de 500 pisos protegits on calculen que hi visquin unes dues mil persones en terrenys cedits per Fira de Barcelona.
El 2026, Fira preveu segueix engreixant la seva caixa d’ingressos amb una facturació rècord de 360 milions d’euros.