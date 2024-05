Què són els Tokens i perquè en parlem d'ells?

Avui en dia, les petites i mitjanes empreses ja poden digitalitzar el seu negoci per aconseguir un nou sistema de finançament alternatiu als bancs. Aquesta és una definició molt sintetitzada del què els experts entenen com TOKENITZAR una empresa.

La tokenització és encara un concepte força desconegut per la societat. Difícil de definir en poques paraules però amb un potencial pel futur de les empreses incalculable, com ho son d’altres tecnologies disruptives.

"Hem parlat d'Intel·ligència Artificial, de Ciberseguretat i avui és un honor obrir les portes a tot el món vinculat al Blockchain i la Tokenització", apunta Maria Mora, directora del departament d’innovació de Foment del Treball.

Què és la Tokenització?

Doncs des d'un punt de vista tècnic, un token és un actiu digital creat a partir d'una estructura de dades preestablerta, el que coneixem com la cadena Blockchain.

El primer ús de la cadena de blocs es va oferir per comprar i vendre criptomonedes, però les seves aplicacions s¡han anat ampliant any rere any. Doncs la tokenització d'empreses és una d'elles.

És bàsicament convertir els actius del negoci en tokens, en elements digitals que representen el valor de la companyia. Per tant, parlem d’un nou model de finançament, que elimina intermediaris i afavoreix la interacció amb els clients i futurs beneficiaris.

"Imagina que jo, al haver comprat el Token del restaurant, em pub beneficiar de certs privilegis. Per exemple, amb invitacions a dinar o amb beneficis econòmics. Es pot interactuar molt amb el client, que aposta pel nostre negoci. Eliminen intermediaris d'una forma ràpida, eficaç i directe", assegura José González és el fundador de Tokenize World Event.

Oportunitat i risc a parts iguals

És una nova oportunitat per optimitzar els recursos d’una empresa. Aquest model de finançament requereix d’una inversió inicial per tokenitzar la companyia. Però de no fer-la, el risc de desaparèixer és real. "Les petites i mitjanes empreses que en els propers 5 anys no apliquin la tokenització, despareixeran al llar de la pròxima dècada", indica José Antonio Bausa, cofundador de l’entitat.

I és que els experts avisen sobre la possible desaparició de moltes companyies si no es pugen a aquest tren. Principalment, perquè a través d'aquest nou model de finançament, les empreses poden dur a terme inversions més grans amb menys temps i menys despeses. Un fet que incrementa la seva productivitat i competitivitat respecte empreses que no apostin per aquesta eina digital.

I sota aquest paraigües, Foment del Treball acollirà aquest novembre el World Token Congress. Dues jornades per a empresaris que coneixeran de primera mà exemples pràctics que ja funcionen en molts sectors de l’economia real.

La gran patronal de les empreses catalanes "vol apropar totes les oportunitats reals d'aquesta tecnologia a totes les companyies. En especial, a les PIMES, emprenedors i també els autònoms", afirma Josep Sánchez Llibre, president de l'entitat.