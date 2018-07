Que et sembla la reforma de la Via Laietana? Estàs d’acord en suprimir carrils i ampliar voreres?

ENQUESTA

Els veïns i comerciants de la Via Laietana estan farts que l’avinguda sigui “l’autopista de l’Eixample al mar”. Fa anys que reclamen al consistori una reforma integral per “pacificar” aquesta gran artèria de Barcelona. Per això, reivindiquen la supressió de carrils i que s’ampliï les voreres per fer més fàcil i agradable viure i comprar en el seu entorn.

Però el govern d’Ada Colau ha presentat un discret pla amb algunes “millores puntuals” molt lluny de les demandes dels residents i botiguers que el consideren un “nyap insuficient" i un “rentat de cara superficial”.

El pla, d’uns dos milions d’euros, preveu la eliminació de la rotonda de la plaça d’Antonio Maura i més passos de vianants però no inclou la retirada del carril central de trànsit que permetria doblar l’espai per a les voreres. Segons l’Associació de Comerciants de la Via Laietana això no seria “traumàtic” i ajudaria a “humanitzar” una zona d’on estan marxant veïns, comerços i proliferen edificis buits com ara l'antic Palau del Cinema o l'edifici de Núñez i Navarro a la cantonada amb Jonqueres, afectat per la moratòria hotelera.

Cansats d’esperar, l’associació ha impulsat el manifest "Som la via oblidada de la ciutat" que compta amb l’adhesió de 115 entitats com CCOO, l'Associació de Veïns del Casc Antic, hotels de la zona o Foment del Treball, entre d'altres. Afirmen que Colau va assumir abans de les eleccions la “urgència” d’una reforma a fons però ara el govern de Barcelona en Comú no la considera prioritària.

El pla tampoc compta amb el suport polític suficient. Ni tals sols el PSC, soci de govern, el veu amb bon ulls. Des de l’oposició, el grup Demòcrata el qualifica d'inadmissible i "presa de pèl", el PP creu que es un "lífting" que “no té cap sentit” i C’s lamenta que Barcelona en Comú “anteposi la ideologia a les necessitats de veïns i comerciants”.

L’Ajuntament proposa fer un procés participatiu per revisar el projecte però els veïns adverteixen que això “no pot ser l’excusa per no fer res”. Mentrestant, el consistori impulsarà un pla per recuperar la memòria de la Via Laietana amb la col·locació de plafons amb informació històrica davant la comissaria de la Policia Nacional al número 43 i amb la retirada de l’estàtua de la plaça d’Antonio López.

Què opines? Et sembla bé el pla de l’Ajuntament? O cal fer una reforma més ambiciosa? És possible treure un carril de circulació a la Via Laietana per ampliar voreres?

