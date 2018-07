Què et sembla que es prohibeixi l’entrada dels gossos als parcs públics?

ENQUESTA

L’Ajuntament de Barcelona prohibirà l’entrada dels gossos al Turó Park a partir del setembre. Els gossos no hi podran accedir, ni lligats ni deslligats. D’aquesta manera es convertirà en el primer parc públic de Barcelona on es vetarà la presència de gossos, en tots els espais excepte al pipicà ja existent, al qual s'accedeix per una porta lateral.

La prohibició ha indignat els veïns propietaris de gossos que van a l'històric parc a passejar amb les seves mascotes i ja han iniciat actes de protesta.

La decisió s’aplicarà a partir del setembre coincidint amb l’inici de les obres de l’esperada reforma del Turó Park que ha de posar en valor el patrimoni natural i escultòric de l'obra de Rubió i Tudurí. Unes obres que duraran uns set mesos i tenen un pressupost de 800.000 euros.

Precisament, el consistori culpa del deteriorament d’algunes zones del parc a la gran abundància d'animals i els propietaris incívics, especialment el prat de la zona superior, arruïnat per la sobreexplotació, ple d'excrements i on és fàcil veure animals sense corretja, alguns de molt grossos, corrent a tota velocitat.

Els amos de gossos sostenen que els problemes son ocasionats per una minoria i denuncien que la decisió municipal té com a objectiu convertir el Turó Park en un nou parc temàtic ple de turistes i del qual seran expulsats molts veïns, inclosos els nens que fan servir l'esplanada superior com a improvisat camp de futbol.

Com a alternativa, l’Ajuntament s’ha compromès a habilitar una àrea per a gossos de 1.000 metres quadrats en el pròxim recinte de Piscines i Esports però els propietaris de gossos ho consideren insuficient. No volen ser expulsats a un pipicà i reclamen espais amplis on poder passejar amb els animals. Segons l’Ajuntament es tracta d’una mesura excepcional perquè el Turó Park és un jardí històric que mereix un tracte especial. Però, en realitat, ja hi ha quatre parcs més a Barcelona on els gossos ja no poden accedir pel seu elevat valor patrimonial o botànic: el Jardí de Cervantes, el parc del Laberint d'Horta, el Jardí Botànic de Montjuïc i el Jardí Costa i Llobera de Montjuïc.

Què opines? Et sembla bé la prohibició dels gossos als parcs públics? La mesura s’hauria d’estendre a altres parcs? O només en determinats casos? Hi ha massa gossos als parcs? Es fàcil la convivència? Falta civisme?

