Què reclamen els sindicats per fer front als aranzels de Trump?

Comissions Obreres ha estat un dels primers agents econòmics i socials a demanar una reunió d'urgència amb el Govern per abordar les mesures aranzelàries que ha imposat Donald Trump a la Unió Europea. La trobada se celebrarà dilluns vinent i el secretari general del sindicat, Javier Pacheco, ha explicat en declaracions a "La Brúixola" que l'objectiu és "fer un estudi real dels riscos que pot tenir això per a l'economia catalana, veure si té efectes sobre l'ocupació i construir un paquet de mesures que complementin les que anuncia el govern espanyol". Preguntat per la resposta que esperen rebre de la Unió Europea, Pacheco assegura que "cal continuar augmentat l'autonomia estratègica i fer un plantejament de recuperació de la sobirania industrial". El líder de CCOO apunta que els sectors més colpejats per aquests aranzels seran l'agroalimentari, l'automoció, la maquinària i el farmacèutic.