GAZA

Què implica que l'ONU hagi qualificat de "genocidi" el conflicte a Gaza?

L'investigador del CIDOB, Mariano Aguirre, explica a 'La Brúixola' quin escenari s'obre amb la definició que l'ONU ha fet de l'ofensiva d'Israel a Palestina.

Lola Surribas

Barcelona |

Quins processos s'han de produir a l'ONU per titllar un conflicte de "genocidi"? L'investigador del CIDOB, Mariano Aguirre, ens explica el funcionament d'aquests casos i les implicacions que pot tenir a escala global que l'organisme hagi considerat un "genocidi" els dos anys d'atacs d'Israel sobre el poble palestí.

