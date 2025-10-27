Què està passant amb el bullying a les escoles?

En les últimes setmanes dos adolescents s’han tret la vida a Espanya pressumptament a causa del bullying. De fet hi ha un que sí que s’ha confirmat que l’assatjament escolar ha estat el detonant, el suicidi de la Sara Peña, una jove de 14 anys de Sevilla. L’altre és el cas del Daniel Quintana, un jove de 15 anys veí d’Almacelles, a Lleida, que es va treure la vida el passat mes de juliol i ara els mossos estan investigant el cas per possible assetjament escolar, tot i que en un primer moment es va descartar. Aquests dos casos son un gran exemple del problema greu que hi ha a moltes escoles... Les dades són preocupants, però per sort hi ha associacions que treballen cada per lluitar contra aquest problema tant evident de la nostra societat, i per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la presidenta d'una d'aquestes associacions. La Carmen Cabestany és presidenta de l’Associació No Al Acoso Escolar, NACE, i ens ha donat dades exactes sobre els casos que de bullying que hi ha a les escoles, i que evidencien que existeix un problema molt greu en la societat en aquesta línia.
A més, també ens ha parlat de l'associació que ella presideix, i de cóm ajuden tant a la gent que pateix aquest problema, com a les seves famílies, ja que també juguen un paper molt important en tot plegat. Per acabar, ens ha parlat de què es pot fer per intentar que el nombre de casos disminueixin amb el pas dels anys.