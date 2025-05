Què esperen els educadors socials de la reforma de la DGAIA?

Des del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya valoren positivament els inicis de la transformació de la DGAIA que deixarà d'existir el mes de juny i que quedarà substituïda per l'anomenada Direcció General de Prevenció i Protecció de laInfància i l'Adolescència. En aquest sentit, la secretària de la Junta de Govern del Col·legi Marta Fité explica a 'La brúixola' que "la música d'entrada sona bé, és una declaració d'intencions", però també reconeix que hi ha "parts que ens queden coixes". Concretament, fa referència a la millora de condicions laborals anunciades per la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Fité recorda que en el sistema de protecció als menors "les mancances són moltes i cal revisar tots els protocols". Destaca que "la DGAIA hauria de vetllar per una correcta coordinació entre tots els serveis" i incorporar la veu dels nens i nenes per conèixer què és el que necessiten.