Què diu l'acord entre ERC i el PSOE?

La "segona fase" de la desjudicialització

L'amnistia culmina el procés de desjudicialització, assegura el document. També servirà per garantir la plena normalitat política, institucional i social que ha de permetre -asseguren les dues formacions- per continuar amb el diàleg i la negociació entre la Generalitat i el govern central. A falta de conèixer la proposta de llei, Esquerra assegura que l'oblit judicial també inclourà els encausats del Tsunami Democràtic.

Les dues parts també mantenen la taula de diàleg

En la que qualifiquen de segona fase del procés de diàleg, el govern espanyol i la Generalitat hauran de mantenir reunions periòdiques per plantejar i estudiar totes les propostes encaminades a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya. Ambdues parts identifiquen el reconeixement nacional de Catalunya com una de les principals qüestions a tractar. També admeten que els acords de la Taula de Diàleg hauran de ser votats en referèndum. L'acord no menciona, però, autodeterminació ni independència.

Paral·lelament a la taula entre governs, n'hi haurà una segona entre Esquerra i el PSOE per verificar els possibles acords que es tanquin. És aquí on apareix la figura del verificador. El document no concreta si ha de ser una personalitat internacional. Únicament diu que serà una "persona de prestigi reconegut" i designada de "mutu acord".

Compromís per començar a eixugar el dèficit fiscal

Es preveu crear a principis de l'any que ve una comissió bilateral Estat-Generalitat per negociar un nou model de finançament. No es diu que sigui singular, sinó "adequat" per garantir els serveis públics de Catalunya.

De moment, però, el primer pas és la condonació del 20% del deute que Catalunya té amb l'Estat. Concretament, 15MIL milions d'euros del fons de liquiditat autonòmic, més els interessos del préstec. Una operació que, segons l'acord, s'estendrà a la resta de Comunitats Autònomes.

D'altra banda, les dues administracions negociaran bilateralment la millora del finançament dels Mossos, així com per a investigació, recerca i beques.

La cirereta del pastís: el traspàs de Rodalies

Traspàs integral del servei de Rodalies, assegura el títol de l'apartat, però que no serà immediat, sinó per fases. La lletra petita del document fa referència a la línia del Maresme de l'R1, la línia Papiol – Hospitalet – Vic – Puigcerdà de l'R3 i la línia Sant Vicenç de Calders de l'R2.

En tot cas, la Generalitat i el govern central valoraran el traspàs de més línies en el futur. Serà en una comissió bilateral, la mateixa que decidirà anualment les inversions que l'Estat ha de destinar a Catalunya per garantir el bon funcionament del servei.

Un altre punt rellevant serà la creació d'una nova operadora: Rodalies Catalunya. Serà una empresa mixta, amb participació de l'Estat i la Generalitat, tot i que el vot de qualitat per prendre decisions estarà en mans del govern... concretament del president de la nova empresa que serà nomenat des de la Plaça Sant Jaume.