Els adolescents catalans comencen a beure alcohol una mica abans dels 14 anys, de mitjana, i la meitat dels nois i noies d’entre 14 i 18 afirmen que n'han begut en l’últim mes. Així ho alerta l’enquesta ESTUDES 2025 que ha presentat el Ministeri de Sanitat. El consum és lleugerament més alt entre les noies que entre els nois: estem parlant del 74% davant del 72%; per tant, un punt i mig percentual de diferència. D’aquest fet n’ha parlat a 'La Brúixola', la psicòloga Mònica Jiménez, especialitzada en addiccions des de la perspectiva de gènere, que assegura que aquesta diferència es deu a l'obligació que se'ls pressuposa a les noies de madurar aviat i al fet que aquestes solen tenir relacions sexoafectives amb persones més grans".
A què es deu la diferència del consum d'alcohol entre els nois i les noies?
La psicòloga especialitzada en addiccions des de la perspectiva de gènere i en atenció al col·lectiu LGTBIQ+ valora a 'La Brúixola' les xifres de consum d'alcohol entre els joves catalans que ha publicat el Ministeri de Sanitat.