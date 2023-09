Oscar Mateos explica que des dels anys noranta els règims africans van protagonitzar un aperturisme, però que en els últims anys han viscut una regressió. Tot i l'onada recent de cops d'estat, el professor de relacions internacionals explica que "normalment integrem l'Àfrica com un tot i la relacionem amb una tendència negativa, però no és així a tot el continent". De fet, hi ha zones en què sí que funciona la democràcia.

Pel que fa a les preocupacions d'Europa i els Estats Units sobre el territori, Mateos assegura que veuen com una amenaça la presència de grups jihadistes i, en el cas d'Europa, tenen forts interessos econòmics com és el cas de l'urani. L'any 2013, la Unió Africana (organisme format per 55 estats africans amb l'objectiu de promoure la unitat i solidaritat entre els seus membres), va presentar l'Agenda 2063 amb la qual l'Àfrica "vol prendre la capdavantera dels seus problemes", apunta Mateos. Una agenda que dibuixa un escenari de millora econòmica i menys dependència.