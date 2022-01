I si el que comencem a comptar és la xifra de no contagiats? (Humor)

Avui a la secció d'humor dels tribuneros fem tertúlia analitzant si en lloc de comptar la incidència amb el nombre de contagiats, si no sortiria més a compte si tan sols tenim un registre dels que encara no s'han contagiat.

Com heu aconseguit no ser contagiats? Evitant tot contacte social? Extremant mesures de distància... i potser amb una genètica prodigiosa com si fossiu membres de la Patrulla X

Cal donar un premi als no contagiats? Ni que sigui un reconeixement, un diploma que certifiqui que són "d'una altra pasta"

Ho comentem fent una mica d'humor amb el Sergi i el Marc al nits de ràdio amb David Cervelló