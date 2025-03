La Quaresma és temps de peix

Avui a La Ciutat hem volgut saber com es presenta la Quaresma per al Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna. Per això hem trucat al seu president, Ángel Máñez, que ens ha explicat que estan davant d'unes setmanes de repunt del consum de peix. Tot i això, assegura que no s'arriba al nivell de vendes del Nadal, que és quan més peix es consumeix a Catalunya. El bacallà és l'estrella de les taules del país durant aquests 40 dies fins l'arribada de la Setmana Santa. De fet, Máñez diu que és un aliment molt versàtil i que permet ser cuinat de moltes maneres: bacallà amb samfaina, esqueixada de bacallà, bunyols de bacallà o bacallà a la brasa. Des del Gremi de Majoristes del Peix de Mercabarna recomanen a la ciutadania visitar al peixater o la peixatera de confiança per tenir un bon producte a la cuina.

La sardina és un peix boníssim

El Dimecres de Cendra és sinònim de sardina. Perquè es fa a tot Catalunya l'enterro de la sardina, símbol del final del Carnestoltes i de l'inici de la Quaresma. El dietista-nutricionista Roger Barrull ens ha explicat que aquest és un peix molt bo per ser consumit aquestes setmanes donades les seves propietats nutricionals. La sardina és molt rica en Omega 3. I, a més, ens podem menjar l'espina! Per això, en Roger considera que cal trencar amb la mala fama d'aquest peix. Amb tot, també diu que aquestes setmanes que ens esperen fins al Divendres Sant podem fer bunyols de bacallà, que també són molt tradicionals.