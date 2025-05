Quaranta entitats reclamen que tots els infants tinguin almenys dues setmanes de lleure a l'estiu

Quatre de cada deu infants i adolescents catalans no poden gaudir de cap activitat de lleure durant l’estiu. És el que denuncien una quarantena d’entitats, que també alerten que això agreuja encara més les desigualtats entre alumnes. Per aquest motiu, demanen que es garanteixin almenys dues setmanes de colònies o casals per als nens i nenes més vulnerables.

Recorden que l’Estratègia contra la pobresa infantil, presentada pel Govern aquest dilluns, ja preveu polítiques en aquest sentit, i que ara s’han de desplegar. Les entitats que ho demanen, liderades per la Plataforma d’Infància de Catalunya i l’Aliança Educació 360, no només són de l’àmbit social i educatiu, sinó també de l’esport, la cultura o la salut.

La presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, adverteix que l’absència de lleure durant els tres mesos de vacances d’estiu té conseqüències en el benestar físic i emocional de les criatures. També assegura que les activitats es poden convertir en una mena de refugi: "Moltes vegades són un factor de protecció. És a dir, sabem que hi ha infants que conviuen en entorns familiars complexos, i que l'espai de lleure els dona un moment de protecció. A més, els educadors poden supervisar i detectar possibles conductes de risc".

Tres mesos de vacances

Les dues setmanes de lleure garantit, per tant, ajudarien els 400.000 infants catalans que es troben en el llindar de la pobresa, segons l’Idescat. Però la directora de l’Aliança Educació 360, Maria Truñó, és conscient que amb quinze dies no n’hi ha prou i demana anar més enllà: "Les vacances escolars són de dotze setmanes, per tant, a banda de les dues setmanes d'activitats organitzades, ens cal posar a l'abast tota mena d'oportunitats: obrir equipaments, millorar l'espai públic, activar refugis climàtics...", ha detallat.

Pel que fa al finançament, confien que es pugui trobar dins dels 700 milions d’euros que el Govern va anunciar que destinaria aquest any a lluitar contra la pobresa infantil.