Quan estimar també vol dir cuidar-se: la salut mental en les relacions duradores

En un context social que premia la immediatesa, les relacions amoroses també han canviat de forma profunda. Especialment, pel que fa a com s’inicien. “Ara el més comú no és conèixer la teva parella en un bar o en un altre espai social. El més habitual és fer-ho a través de les xarxes”, explica el psicòleg David Cueto.
Aquest nou paradigma, marcat per la rapidesa i la constant connexió digital, ha transformat la manera de vincular-nos. Segons Cueto, “la gent tendeix a voler més relacions, més intenses, però també més curtes”, allunyant-se del model tradicional de parella estable i duradora.
Pel que fa a la passió, el psicòleg recorda que, des d’una perspectiva psicològica, “la passió s’associa a l’obtenció d’allò que desitgem. Un cop ho tenim, és natural que disminueixi”. Tot i això, assegura que es pot reactivar: “Per retornar la passió, sobretot en la intimitat, cal buscar la sorpresa o la novetat, introduir elements d’experimentació.”
Malgrat aquests canvis, el model de parella tradicional no desapareix. “La gent es continua casant”, apunta Cueto. El futur, afegeix, apunta cap a una convivència de models: “Un context on el matrimoni clàssic compartirà espai amb moltes altres formes de relació, i on hi haurà més opcions per trobar la persona —o les persones— adequades.”