PUNTUAL: la web que evidenciarà el malestar dels usuaris de Rodalies

Avui volem parlar de l’infern que viuen moltes persones a l’hora d’usar un servei a totes llums deficitari: el transport públic. Aquesta situació tant complicada la viuen sobretot els usuaris i usuaries que fan servir Rodalies, ja que dia rere dia han d’estar pendents si el seu tren patirà alguna incidència o problema que els faci arribar tard a la feina, a l’escola, o a on sigui... Aquest calvari que viuen a diari els usuaris ha provocat que la plataforma Dignitat a les Vies, que lluita amb l’objectiu de restablir un dret bàsic com és el dret a un transport digne, hagi creat la web PUNTUAL que serà presentada a l’octubre. Amb aquesta web, es convertiran les queixes en dades per conèixer quina és la magnitut exacta del problema. Per tractar aquest tema ha vingut a La Ciutat d'Estiu l'Ana Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, la encarregada de impolsar aquesta web, i ens ha explicat primer de tot com està anant aquest estiu respecte a les incidències diàries que han de viure els usuaris de Rodalies.
A més, hem recordat que aquesta plataforma, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, estan realitzant una enquesta per evidenciar que el usuaris que freqüenten els trens tenen més símptomes d'ansietat i depressió. I és per això que s'ha creat la web PUNTUAL que serà presentada a l'octubre, per complementar aquest estudi i evidenciar amb dades els problemes que provoca el servei deficitari de Rodalies.
Ja per acabar, hem parlat de possibles solucions en general al problema del transport públic.