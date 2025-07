PSOE i Esquerra donen forma al finançament singular per portar-lo a la pràctica

Si bé el finançament singular s’està negociant entre la Moncloa i la Generalitat bilateralment, l’acord que signin d’aquí quatre dies haurà de passar pel sedàs del Congrés. Des de la Plaça Sant Jaume també asseguren que dilluns es coneixeran les línies mestres del nou model... però perquè sigui realment factible caldran diversos canvis legislatius.

I la forma per introduir-los serà a través de proposicions de llei. La primera que socialistes i republicans han acordat contempla modificar la LOFCA -la norma que regula el finançament autonòmic- per traspassar a l’Agència Tributària de Catalunya la recaptació de l’IRPF, l’impost de matriculacions i l’IVA de les pimes. El text també blinda el principi d’ordinalitat, és a dir, que la riquesa per càpita de Catalunya es mantingui després de complir amb la solidaritat interterritorial i pagar a l’Estat allò que pertoqui.

Aquesta és la primera modificació legal... posteriorment vindrà la resta. I totes elles necessitaran el suport dels socis parlamentaris. És aquí -tal i com va advertir la vicepresidenta María Jesús Montero- on la Moncloa podria fer extensible a altres comunitat la singularitat financera.