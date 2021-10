El PSC defensa refer els consensos “que van saltar pels aires l’1 d’octubre”

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Eva Granados ha destacat que l’1 d’octubre de 2017 va ser la consumació d’uns errors per part dels responsables polítics de Catalunya que “van comportar penes de presó i la decadència del nostre país”. Segons Granados, ara el clima és un altre i ha apostat per “passar pàgina”.

Diàleg davant un govern dividit

Tot i això, la dirigent del PSC ha assegurat que Catalunya té un govern dividit, “sense un full de ruta clar pel nostre país i dividit també sobre com gestionar el fracàs i la derrota d’aquell projecte”. En aquest sentit, Granados ha defensat el diàleg com “l’única solució que tenim per a Catalunya i també entre institucions”.

Una nova etapa

Granados deixa el Parlament per ser la portaveu del PSOE al Senat: “Encaro amb molta il·lusió aquest encàrrec i amb la responsabilitat de ser útil i de contribuir al diàleg” que lidera Pedro Sánchez.