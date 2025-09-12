Durant el programa especial per la Diada de l'11 de setembre, a 'La Brúixola' fem balanç de la jornada i dels temes que envolten aquesta data tan assenyalada al calendari dels catalans i catalanes. Ho fem amb el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, el líder dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, i la diputada dels comuns, Susanna Segovia. Amb ells, abordem la sentència del TSJC d'anul·lar el decret que blinda el català a les escoles, analitzem el discurs del president Salvador Illa i valorem el panorama polític actual a casa nostra.
PP, PSC i Comuns passen pels micròfons de 'La Brúixola' amb motiu de la Diada
