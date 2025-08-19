Provivienda: "Més de la meitat dels habitatges a Espanya estan envellits"

"Més de la meitat dels habitatges a Espanya estan envellits, o el que és el mateix, no estan capacitats per fer front als fenòmens climàtics extrems", explica l'Eduardo Gutiérrez, codirector de Provivienda. Una situació especialment delicada, ja que aquestes situacions climàtiques crítiques "cada cop seran més presents" a causa del canvi climàtic. Per aquest motiu, l'associació que lluita pel dret de l'habitatge ha engegat una campanya per rehabilitar bona part dels habitatges envellits al país. A més, es treballarà per construir nous parcs d'habitatges, "amb un millor accés per a la població", tot i que, com diu Gutiérrez, "la prioritat és la rehabilitació de l'habitatge existent, perquè és més senzill i ràpid que construir-ne de nou".
El codirector Provivienda explica que hi ha territoris d'Espanya que on la situació és especialment crítica, bé perquè és una zona on es "pateixen més fenòmens climàtics adversos", o bé perquè "el percentatge d'habitatges envellits és major". És per això que la campanya començarà les seves actuacions en aquests punts del país i, més endavant, les estendrà a la resta del territori.