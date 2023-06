La protesta arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que s’oposa al límit d’una llicència VTC per cada 30 taxis a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, des del sector dels taxis asseguren que aquesta part és positiva, i la mobilització es fa per la segona part de la sentència, que autoritza una doble llicència per les VTC en certs àmbits. Des del sector asseguren que hi hauria certes àrees que es veurien perjudicades