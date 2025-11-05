Protecció Civil alerta de pluges torrencials aquest dijous però descarta tancar escoles

Protecció Civil activa l’alerta Inuncat i demana extremar la precaució, especialment en zones costaneres i prop de rieres.
Un episodi intens però ràpid: pluges, vent i possible pedra
Protecció Civil ha fet una crida a la precaució davant l’episodi de pluges previst per aquest dijous, que podria ser intens i torrencial. Segons ha explicat la sotsdirectora Imma Solé, el front meteorològic creuarà Catalunya en diagonal des de les Terres de l’Ebre fins a Girona en menys de 24 hores.
Tot i la rapidesa del pas, es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, amb pics de 40 l/m² en només 30 minuts.
A més de la pluja, es preveu inestabilitat atmosfèrica amb ratxes de vent i fins i tot pedra.
Per això, Solé ha insistit en la importància d’informar-se sobre l’estat de les carreteres i adequar les activitats previstes. Les zones més preocupants són les costaneres i les properes a lleres de rius i rieres, on es recomana no aparcar vehicles. “El dia per moure el cotxe és avui, no dijous quan ja plogui”, ha advertit.
Activitat normal a escoles i centres socials, però amb vigilància
Tot i l’activació de l’alerta del Pla Inuncat dimarts al vespre, Protecció Civil no preveu mesures extraordinàries com el tancament d’escoles.
“S’espera que dijous el funcionament sigui el de sempre”, ha afirmat Solé, tot i que ha demanat estar alerta a l’evolució del temps. També ha recordat que si alguna activitat pot veure’s afectada de manera significativa per la pluja, cal valorar si és prudent dur-la a terme.
La previsió del Servei Meteorològic indica que les pluges no quedaran “encallades” en cap punt, cosa que redueix el risc d’inundacions prolongades. Amb tot, Protecció Civil manté l’alerta i demana responsabilitat ciutadana per evitar situacions de risc.