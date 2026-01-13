Pros i contres d'avançar l'inici del curs vinent al dia 8 de setembre

El Departament d’Educació ha proposat que el curs escolar a Catalunya comenci el 8 de setembre i finalitzi el 22 de juny, una mesura que es mantindria durant els pròxims tres anys per donar estabilitat i previsió a la comunitat educativa. Aquesta proposta, que encara ha de passar pel Consell d’Educació i negociar-se amb els sindicats, ha generat opinions diverses entre docents i famílies.
Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, ha expressat la seva oposició a avançar l’inici del curs. Segons Segura, reduir el temps de preparació perjudica la qualitat educativa: “Cinc dies són insuficients per planificar el primer trimestre, coordinar equips i preparar les aules. Si volem garantir una educació de qualitat, necessitem temps. ”El sindicat defensa mantenir la data tradicional del 12 de setembre, argumentant que l’avançament respon més a interessos polítics que a necessitats pedagògiques.
Per la seva banda, Lidon Gasull, directora de la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (aFFaC), veu amb bons ulls la proposta, sempre que es compleixin les garanties educatives: “Avançar l’inici ajuda a reduir la desconnexió dels infants durant el llarg estiu, especialment en entorns vulnerables. La previsió a diversos cursos vista aporta estabilitat i coherència". Tot i això, Gasull subratlla que l’avançament només serà positiu si tot el personal és als centres des del primer dia i ha tingut temps per preparar el curs.