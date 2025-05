Prop del 30% de les dones no són mares per les dificultats a l’hora de trobar parella estable

Segons les darreres dades de fecunditat de l’Institut Nacional d’Estadística, la natalitat ha disminuït considerablement en els darrers anys. De fet, el 28% de les dones enquestades nascudes entre 1962 i 1978 no tenien fills en el moment de l’enquesta.

Múltiples factors

Espanya és el segon país del món amb el percentatge d'infecunditat més elevat, només per darrere del Japó. En molts casos, la decisió de no tenir fills és ferma, però en d’altres entren en joc molts factors, com ara la impossibilitat de trobar una parella estable.

No trobar una parella amb la que tenir descendència és un factor important, segons explica l’encarregada principal de l’estudi, Marina Lozano, però n’hi ha d’altres, com els factors familiars o laborals.