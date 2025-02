Professors de Secundària: "La sentència del TSJC és l’última oportunitat per redreçar un sistema educatiu a la deriva”

El sindicat Professors de Secundària veu la sentència que tomba el decret de batxillerat a Catalunya com “l’última oportunitat per redreçar un sistema educatiu que està a la deriva”. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunyaha anul·lat el funcionament per àmbits, és a dir, l’agrupació d’assignatures d’una mateixa branca educativa. I ara el Departament d’Educació ha de decidir si recorre la sentència al Tribunal Suprem.

Tot i que la conselleria encara està estudiant si fa aquest pas o no, des del sindicat es mostren convençuts que no hi tindrà res a fer. "La sentència no és ferma, es pot recórrer en cassació al Suprem, però jo li veig nul recorregut. Mai parlo amb aquesta contundència, però aquí sí, perquè hi ha una normativa estatal mare", ha dit el coordinador de serveis jurídics de l’entitat, Ignasi Fernández, en referència a la LOMLOE, la llei espanyola d’educació.

Ara bé, si Educació presenta recurs al Suprem, l’aplicació de la sentència que tomba el decret de batxillerat català es retardaria almenys un any. Això permetria mantenir l’organització per àmbits en aquells centres que així ho hagin escollit, perquè la decisió recau en la direcció de cada centre. Actualment, el sindicat Professors de Secundària calcula que són un 15% o un 20% els instituts que ja funcionen així. Això, expliquen, vol dir que s’agrupen assignatures considerades afins i que un professor les pot impartir indistintament.

Denuncien que es vulnera l'especialització docent

"No hi ha un criteri epistemològicament fonamentat que reguli aquesta agrupació d'àmbits i això és el pitjor. Es parla d'assignatures més o menys afins, però a Catalunya, amb la qüestió de l'autonomia de centres, ens trobem amb unes afinitats que són més aviat desafinitats", ha dit el secretari general del sindicat, Xavier Massó. Ha posat com a exemple l’agrupació de català, castellà i història en un mateix àmbit, i el fet que un professor especialitzat en una d’aquestes matèries pugui impartir les altres. La sentència del TSJC dicta que això és il·legal.

Alhora, la resolució també rebaixa el valor del Treball de Recerca, passant de representar un 10% de la nota global de batxillerat a comptar com una assignatura més, i obliga a oferir una segona llengua estrangera tant a primer com a segon de batxillerat, i no només a primer, com dictava el decret.