Productes de supermercat fets a casa

T’has plantejat quants additius porten productes com el formatge crema o el iogurts ensucrats? Si et vols estalviar tots aquests ingredients, avui la Zaraida Fernández t’explica com fer-ho.

Mató

Per fer un bon mató casolà només necessitarem llet i llimona. Posem a bullir la llet amb el suc d’una llimona. Deixem que reposi perquè es talli, la deixem que escorri bé i la deixem a la nevera durant tota la nit. El resultat serà un fantàstic formatge fresc.

Iogurt

Només necessitarem llet i un bitxo. Posarem la llet a una cassola de fang amb el bitxo i ho deixarem reposar durant 3 o 4 dies. Així obtindrem un boníssim i nutritiu iogurt

Mantega

Per fer mantega només necessitem muntar nata fins que es posi groga i comenci a tallar-se. Veurem que es queda la mantega per una banda i els líquids per l’altre. Senzill i boníssim!

Formatge crema

Només hem d’agafar un iogurt grec sense sobre i posar-ho en un colador amb un bol a sota durant 4 dies a la nevera. Després d’aquest temps només hem de remenar la massa i ens quedarà un formatge crema al que podem afegir els ingredients que més ens afradin, ja siguin dolços o salats.