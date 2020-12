El Procicat flexibilitza algunes mesures a partir d'aquest dilluns

Després de moltes setmanes amb les persianes abaixades i en plena campanya de nadal, els centres comercials tornen avui a obrir aforament del 30% i sempre que hi hagi bona ventilació. També les pistes d’esquí ha pogut tornar a rebre aquest dilluns esquiadors, uns dies més tard del que estava previst. Ho ha fet, però, també amb aforament limitat i amb mesures de seguretat.

D’altra banda, es manté la limitació de l'aforament al 50% amb un màxim de 500 persones per a activitats culturals escèniques i musicals però s'amplia fins a 1.000 persones, sense superar la meitat de l'aforament, quan es desenvolupin a l'aire lliure o en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire. Els actes religiosos i les cerimònies civils, fins ara amb un aforament del 30%, amplien el número de persones a 500 també sempre que hi hagi bona ventilació. Per últim, el confinament municipal de caps de setmana passa a ser comarcal.

[[H3:Les dades epidemiològiques empitjoren]]

Una alleujament de les restriccions que arriba, precisament el dia en que totes les dades de l’evolució de la pandèmia empitjoren. La velocitat de propagació s’enfila tres centèsimes, fins a 0,94, el risc de rebrot puja 10 punts fins als 181 i la incidència a 14 dies s’eleva a 206 casos per cada 100.000 habitants. D’altra banda, s’han declarat 876 nous casos confirmats per PCR i 19 defuncions. Pel que fa a la pressió assistencial, hi ha 77 persones més ingressades, amb un total de 1.519, de les quals 344 es troben a la UCI, 6 més que fa 24 hores.