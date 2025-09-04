'CAS HELENA JUBANY'

El principal acusat de l'assassinat d'Helena Jubany, citat a declarar el 26 de setembre

Avui a 'La Ciutat' hem parlat amb la Gemma Marfany, catedràtica en Biologia Humana per la UB i assessora genètica de la família Jubany, després de conèixer que la justícia citarà a declarar el principal acusat, Santi Laiglesia. Els anàlisis a l'ADN del jersei de la víctima coincideixen amb el seu, el que apunta directament Laiglesia. Amb la doctora Marfany, a banda de reflexionar tot el que rodeja el cas, hem parlat de la importància de la genètica en una investigació policial.

Gerard Sanz

Catalunya |

L’Helena Jubany era una jove de Sabadell que la matinada del 2 de desembre de l’any 2001 va morir després de caure des del terrat d’un edifici amb cremades al cos i totalment nua. La investigació de la policia va concloure que es tractava d’un assassinat i que probablement hi havia més d’una persona implicada. Els principals sospitosos eren companys seus de la Unió Excursionista Sabadell de la que en formava part l’Helena, dos nois, Santi Laiglesia i Xavi Jiménez, i una noia, Montse Careta. La falta de proves concloents va fer que en aquell moment no s’arribés a celebrar cap judici, l’únic resultat va ser presó preventiva per Montse Careta, que s’acabaria suicidant el 2002 a la presó de Wad Ras deixant una nota on defensava la seva innocència. El cas es va acabar tancant però es va reobrir fa dos anys. La clau, la presència d’ADN del principal sospitós, Santi Laiglesia, al jersei de l’Helena. Per això la Fiscalia ha demanat que es celebri un judici contra Laiglesia i també contra l’altre sospitós, Xavi Jiménez. La jutgessa finalment ha cridat a declarar Laiglesia com a principal sospitós del cas.

Per parlar del 'cas Jubany' però també per comprovar la importància de la genètica forense en una investigació criminal hem pogut parlar amb la Gemma Marfany, catedràtica en Genètica Humana per la Universitat de Barcelona i assessora genètica de la família Jubany. Ella ens ha explicat de primera mà aquestes conclusions a les que s'han arribat a través de l'anàlisi d'ADN del jersei de Jubany. També ens ha explicat els darrers avenços en genètica forense, que permeten que es reobrin casos com el de l'Helena Jubany, i com pot ser que una prova d'ADN en una peça de roba pot reobrir un cas 24 anys després, entre d'altres qüestions.

