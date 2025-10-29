Primera vaga històrica del metall a Barcelona: 180.000 treballadors exigeixen desbloquejar el conveni

La manca d’entesa entre sindicats i patronals manté congelades les millores salarials d’uns 180mil treballadors del sector del metall de Barcelona. Estan cridats a vaga avui i demà per CCOO i la UGT, que confirmen un seguiment en els centres de treball on tenen presència del 100%.
Ni la mediació de la Generalitat ha servit per aturar la primera vaga de la història del sector del metall de Barcelona, convocada pels sindicats CCOO i UGT els dies 29 i 30 d’octubre. El conflicte se centra en el conveni col·lectiu provincial, caducat des del 31 de desembre de 2024, i que afecta fins a 200.000 treballadors de 14.000 empreses, convertint-lo en el conveni més gran de Catalunya.
La negociació amb la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) va començar el 8 de gener de 2025, però continua encallada. Tot i que grans empreses com SEAT queden fora del conveni per tenir acords propis, aquest protegeix els treballadors d’altres com EBRO, Silence o Gestamp, una de les principals empreses subcontractades per SEAT.
Els sindicats exigeixen un increment salarial del 4% per a tots els treballadors, mentre que denuncien que la patronal vol compensar la meitat de les pujades dels que cobren més del sou base. Segons el Secretari General d’Indústria de CCOO, Josep Rueda, això impediria millorar el poder adquisitiu de les persones.
D’altra banda, els representants empresarials es desvinculen de la responsabilitat del bloqueig i es mantenen asseguts a la taula de negociació. Jaume Roure, president de la UPM, ha defensat la postura de la patronal.
Les protestes s’han centralitzat a les portes de Foment del Treball, on centenars de persones han bloquejat una de les principals artèries de la capital catalana durant bona part del matí. La mobilització continuarà amb una manifestació des de la plaça Portal de la Pau fins a la seu de la UPM.
Afectacions a les carreteres
Però la de Via Laietana no ha estat l’única concentració d’avui. Tot a començat a les 8 del matí, amb piquets informatius a les portes de les principals empreses del sector i amb talls de carreters.
La més afectada ha estat la Ronda Litoral, bloquejada per desenes de treballadors amb la intenció de bloquejar accessos tant a la Zona Franca com a Mercabarna. La C-32 també l’han tallat per moments en tots dos sentits a l’alçada de Cornellà i d’altres carreteres dels vallesos, on hi ha molta activitat de fàbrica, com la C-55 al seu pas per Manresa. El director del servei català de trànsit, Ramón Lamiel, alerta que les afectacions podrien tornar aquesta tarda.