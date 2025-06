Rodalies

Primer pas per crear la futura gestora de Rodalies

La Generalitat i el Govern central fan el primer pas per constituir Rodalies Catalunya, però no posen data al traspàs integral del servei. Renfe, per tant, continuarà sent l’operadora a través de l'empresa mixta de nova creació, participada majoritàriament per l'Estat i sota control de l'Executiu català.