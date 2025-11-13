Primer pas de la justícia de la UE per avalar l’amnistia

El president de la Generalitat ha assegurat que és “un pas significatiu” per demostrar que l’amnistia és “conforme al dret europeu”, però ha demanat prudència perquè es tracta d’un pronunciament no vinculant. Tot i així, Salvador Illa ha tornat a reclamar al poder judicial que apliqui l'amnistia “amb agilitat i sense subterfugis” després del posicionament de l'advocat general de la UE.
Esquerra i Junts per Catalunya també celebren que el TJUE faci el primer pas per tirar per terra les acusacions de malversació, rebel·lió i terrorisme. Les dues formacions han instat ara al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem perquè acatin el pronunciament de la UE i apliquin de forma “ràpida” l’amnistia.
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat que resolgui els recursos d’empara davant “l’actitud manifesta del Tribunal Suprem d’impedir per tots els mitjans l’aplicació de la llei”. “Hi ha una part de la cúpula judicial que fa molts anys que va decidir convertir-se en una tercera cambra legislativa”, ha denunciat.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha urgit al Tribunal Constitucional a “prendre nota”, perquè “ara ja no hi ha excuses”. “Nosaltres demanem al TC contundència per fer efectiva de forma ràpida i clara l’aplicació de la llei d’amnistia per part tots els òrgans judicials de l’Estat”, ha reclamat.
Ara bé, tant Junqueras com Turull han evitat pronunciar-se sobre els efectes immediats d’aquesta decisió fins no tenir la sentència definitiva.
D’aquesta manera, el líder d’ERC ha dit que és “irrellevant” si això aplana el camí perquè sigui candidat a la presidència de la Generalitat, mentre que el dirigent de Junts ha reconegut que és “un gran pas” pel retorn de Carles Puigdemont, però “no volem jugar a l’especulació”
El PP insisteix en la vulneració de l’estat de dret i Vox menysté el pronunciament de la UE
La vicesecretària de Relacions Institucionals del PP, Cuca Gamarra, ha demanat esperar la sentència ferma, però ha assenyalat que l’informe “torna a ratificar que aquesta llei pot vulnerar l'estat de dret i la legislació europea”.
El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha menystingut l’opinió de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. “És l'opinió d'un advocat, que en cap cas és vinculant. El que diguin instàncies europees no ens importa gens; sabem el que van fer els delinqüents colpistes", ha afirmat.