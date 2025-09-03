El de 2025-2026 serà el primer curs sense mòbils ni rellotges intel·ligents en tota l’etapa obligatòria. Si bé l’any passat aquests dispositius ja estaven molt regulats, ara queden completament desterrats de les aules i tampoc es podran fer servir amb finalitats didàctiques. Es tracta d’una decisió que el Govern ja va anunciar el mes de juny, i que va acompanyada d’una guia amb recomanacions per a les famílies sobre l’ús dels mòbils. N'hem parlat a 'La Brúixola' amb el portaveu de la Plataforma Adolescència Lliurede Mòbils, Xavier Casanovas, que alerta que "un 72% dels nens i nenes de dotze anys ja tenen un telèfon mòbil propi".
Primer curs amb prohibició de telèfons mòbils a tota l'educació obligatòria
El portaveu de la Plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, Xavier Casanovas, atén 'La Brúixola' per valorar la decisió del Departament d'Educació d'eliminar els telèfons a les aules aquest curs 2025-2026.