La plataforma 'PrevenSí' estima que fins a un 5% d’homes joves i adults presenten pensaments, desitjos, fantasies o conductes d’abús sexual infantil. Amb aquestes xifres sobre la taula, l'entitat destina una mirada 360º per fer front a aquest tipus de violència atenent la víctima, l'entorn i també l'agressor. En aquest sentit, compta amb un telèfon en què psicòlegs especialitzats atenen els agressors que senten dins seu la possibilitat de cometre el delicte. La psicòloga i cofundadora de 'PrevenSí' explica a 'La Brúixola' el funcionament d'aquesta plataforma i lamenta una manca de finançament per fer front a aquesta xacra, ja que assegura que reben moltes trucades fora del servei d'atenció: "ens preocupa què passa amb aquelles trucades que no podem atendre perquè no podem intervenir".
PrevenSí, l'entitat que ofereix un telèfon per atendre l'agressor
Núria Itrube és psicòloga i una de les fundadores de la plataforma PrevenSí destinada a lluitar contra els abusos sexuals a menors atenent tant la víctima com a l'agressor. Avui a 'La Brúixola' coneixem més detalls d'aquesta entitat.