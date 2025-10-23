El president Illa es reuneix per primer cop amb el Sindicat de Llogateres

El president Salvador Illa s’ha reunit per primer cop amb el Sindicat de Llogateres al Palau de la Generalitat. Segons l'entitat, el cap de l’executiu ha reiterat el seu compromís d’estudiar la prohibició de la compra especulativa d’habitatge. Aquesta trobada es pot llegir com un gest cap als comuns, que situen l’habitatge com a prioritat per negociar els pressupostos.
En un missatge a les xarxes socials per valorar la reunió, Illa s’ha mostrat disposat a “estudiar totes les mesures per fer front a l’emergència d’habitatge”. També ha assegurat que no li “tremolaran les cames”. Pel que fa a la regulació del lloguer de temporada i d’habitacions, el portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, considera que s’ha de poder votar en el proper ple del Parlament, els dies 4, 5 i 6 de novembre. De fet, segons Aragonès, Illa s’ha compromès a intentar que sigui així.
Sobre prohibir la compra especulativa d’habitatge, des del sindicat afirmen que és possible i necessari. "No s'ha de poder comprar habitatge per especular, i aquesta és una mesura que ja hem vist que és viable i que s'ha d'aplicar immediatament", ha dit el portaveu. "La gent llogatera d'aquest país no pot ni vol esperar més. L'organització, la desobediència i la mobilització han de continuar", ha afegit.
Vaga de lloguers
En aquest sentit, el sindicat ha anunciat que continua i s’amplia la vaga de lloguers en les promocions d’habitatge de protecció oficial propietat d’Immocritèria. Ja fa set mesos que va començar en blocs de pisos de Sentmenat, Banyoles i Sitges, i el mes vinent s’hi sumaran dos blocs de Lleida. En la reunió d’avui, segons l’entitat, el president els ha garantit la seva “implicació personal” en aquest conflicte.