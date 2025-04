Prepara el teu cap de setmana

Si encara no saps com gaudir d'aquest cap de setmana, no et perdis totes les recomanacions que ens porta la Mercè Ruiz de la Fuente.

La millor música

Si el que voleu és escoltar bona música, podeu gaudir al Festival del Mil·leni del concert de Karavana, anar a la Paloma a escoltar Mama Dousha, deixar-vos portar amb JazzOcaña tots els diumenges o no parar de ballar al Tablao Flamenco Dalmases.

Exposicions

Si el que us ve de gust és anar a descobrir alguna exposició, la Mercè us proposa 'Univers Goya. Entre la llum i l'obscuritat' per gaudir de la vida i obre del geni.

Si us voleu deixar impressionar, també podeu anar a la Load Gallery, on sempre trobareu el millor art.

Surt de Barcelona!

Si en els vostres plans de cap de setmana no entra quedar-vos a la capital catalana, la Mercè us proposa fer una escapada a Tarragona per descobrir tot el que ofereix. Molt a prop de Barcelona trobareu una ciutat amb història, monuments com l'Amfiteatre i la Catedral o la Costa Daurada per passar un dia inolvidable.

Sigui com sigui, ja no teniu excuses per quedar-vos a casa!