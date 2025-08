És possible tenir un turisme en equilibri?

El turisme és sens dubte un dels motors econòmics de moltes ciutats de Catalunya. Així i tot, aquest creixement ha provocat també tensions i danys colaterals en aspectes tant importants com l'habitatge, la mobilitat o altres problemes socials, i es que l’auge dels pisos turístics, la gentrificació de certs barris, i l’augment dels preus del lloguer han provocat que cada vegada hagi més gent preocupada respecte al turisme masiu que viuen algunes zones de Catalunya. És per això que la Universitat Rovira i Virgili, a través d’un reportatge, planteja un model sostenible i compatible amb la població local i amb el territori. Per tractar aquest tema ha vingut a La Ciutat d'Estiu en Héctor Simón és director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i ens ha explicat quina és la situació exactament i com afecta el turisme massiu sobretot al tema de l'habitatge.

"Els habitatges d'ús turístic representen un 2% del total d'habitatge i hi ha zones on estan molt concentrats i s'ha de mesurar l'impacte", diu l'Héctor.

També ens ha explicat que arribem a un punt en el que la gent no pot gairebé comprar ni llogar, pel que sembla que es vulgui fer, d'alguna forma, fora a la gent dels seus barris.