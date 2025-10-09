Possible impacte laboral de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell

Si prospera l’oferta pública d’adquisició (OPA) del BBVA sobre el Banc Sabadell, els sindicats alerten que es podrien perdre entre 5.000 i 6.000 llocs de treball. Aquesta estimació es basa en la previsió del BBVA de reduir 325 milions d’euros en despeses salarials, segons va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La Intersindical i la Federació d’Estalvi de Catalunya tradueixen aquesta xifra en una reducció significativa de plantilla.
Tot i això, el president del BBVA, Carlos Torres, ha descartat acomiadaments immediats. Les condicions imposades pel govern espanyol impedeixen dur a terme acomiadaments durant els tres primers anys després de l’OPA, tot i que el banc ha recorregut aquesta limitació al Tribunal Suprem. Torres sí que ha obert la porta, en una entrevista a Catalunya Ràdio, a oferir plans de sortida voluntaris en el futur.
Pressió comercial i conseqüències sobre la salut laboral
Més enllà dels possibles acomiadaments, els sindicats denuncien que la competència entre els dos bancs per obtenir resultats econòmics rècord ha incrementat la pressió comercial sobre les plantilles. Segons Dani Oliva, representant de la Intersindical al BBVA, aquesta pressió ha derivat en un augment de les baixes per depressió i ansietat.
Decisió imminent dels accionistes
Els accionistes del Banc Sabadell tenen fins demà per decidir si accepten l’oferta del BBVA. Des del BBVA estimen que més de la meitat dels accionistes donaran el seu vistiplau. En canvi, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, considera en declaracions a l'ACN que l’acceptació podria quedar-se en un 30%, i destaca que només un 1% dels accionistes minoritaris han canviat les seves accions fins ara.