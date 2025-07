Posa-li verd a la pasta!

Als nens els hi encanta la pasta, el problema és quan veuen que porta algun tipus de verdura. Si vols que els teus fills mengin bròquil sense saber-ho, no et perdis aquesta recepta de la Zaraida Fernández.

Què necessitem?

1 bròquil

Alfàbrega

1 all

Oli

Nous

Ametlla

Pas a pas

Aquesta recepta és d’allò més senzilla. Començarem torrant les ametlles i les nous. Després, ficarem l’all i l’oli. Al microones farem el bròquil al vapor i l’afegirem als fruits secs i als alls. Ho triturem tot i ja tindrem preparada la salsa.

Ara només queda bullir la pasta ‘al dente’ i afegir la salsa pesto de bròquil. Que vagi de gust!