Posa fi a les trucades ‘spam’

Qui més qui menys ha rebut una trucada ‘spam’ que ha acabat amb la seva paciència. Des de fa poc temps hi ha una normativa per poder identificar-les i decidir si respondre o no.

Atenció amb el número que ens truca

Fins ara, era molt complicat saber si el número que ens trucava era ‘spam’ o no. Això feia que perdéssim trucades importants, per exemple, de l’escola dels nostres fills o de la consulta del dentista.

A partir d’ara serà més fàcil identificar aquestes trucades, ja que han de ser d’un número fixe indicant la comunitat autònoma des d’on es fa o bé a través d’un mòbil, però que comenci amb un 900 o un 800.

De totes maneres, ara també hauríem d’estar protegits per les nostres companyies telefòniques, que tenen la obligació de bloquejar aquest tipus de trucades.

Si vols més consells per evitar aquest tipus de trucades, no et perdis la secció de la Esther Lorente a La Ciutat.