"Portar les ungles curtes o ser minimalista és un indicador de recessió econòmica"

Si pensem en indicadors de recessió econòmica ens poden venir al cap conceptes com l'anàlisi de dades macroeconòmiques o l'anàlisi de l'atur a un territor. Doncs, la "generació TikTok" no utilitza cap d'aquests conceptes. "A les xarxes, hi ha tendències socials o modes que també poden indicar l'arribada d'una crisi econòmica", explica la Maria Mondéjar, la nostra corresponsal digital. Afegeix que "portar les ungles curtes" o "que tornin els referents estètics de principis de mil·leni" són indicadors de recessió econòmica en clau TikTok i altres aplicacions.
A banda, Mondéjar també ens il·lustrarà sobre els "Labubus", un ninot de peluix d'origen japonès que s'ha convertit en un element que denota "certa riquesa" a la persona que el té. "No puc tenir un habitatge, però puc tenir un Labubu" explica exagerant i amb sorna Mondéjar deixant clar el valuós que s'ha tornat aquest nino pelut. Acabarà posant a prova els presentadors amb un recull d'alguns dels conceptes que ens ha ensenyat en les seves seccions.