Política i Eurovisió, la relació tòxica que està acabant amb el format

Un cop més, el festival d'Eurovisió no va estar exempt de polèmica. Enguany, no per una actuació ni per la cançó triada sinó per la presència i validació d'un dels participants, Israel. La seva representant artística, Yuval Raphael, amb la cançó New Day Will Rise va assolir la segona posició al certament brindant així "un final d'infart", com explica el periodista Juanma Fernández, en què finalment Àustria es va emportar la corona. Una de les dades més curioses és que, tot i la seva involucració en una guerra que ha costat la vida de desenes de milers de persones, Israel va ser el país més votat pel vot popular, conegut com a televot. De fet, la població espanyola la va votar com la seva favorita.

Fernández diu que "confia" en l'auditoria que ha demanat RTVE per revisar els vots del festival. També ha donat detalls de la campanya amb publicitat institucional que Israel va promoure per afavorir als vots de l'actuació de Yuval Raphael. Fernández demana que el "big five", entre els quals es troba Espanya, "s'alineïn per fer pressió i que la UER reformuli el format de votacions" del festival. Afegeix que "no té cap sentit" que una mateixa persona pugui votar 20 cops per la mateixa actuació, "hauria d'estar limitat a una", però ho justifica dient que la UER ho permet per finalitats econòmiques. D'altra banda, també creu que si Espanya amenacés d'abandonar Eurovisió si Israel s'hi continua presentant "podria aconseguir alguna cosa".