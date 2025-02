Podrà la societat absorvir la voracitat de les noves tecnologies?

Avui hem trepitjat la moqueta dels 92.000 metres quadrats que ocupa aquest congrés equiparant-se per primera vegada en espai utilitzat amb el Mobile. I això explica el creixement exponencial. Serà difícil assolir el volum de visitants que aglutina un dels congressos més importants del món, però la seva arribada a Catalunya ha catapultat el seu impacte.

Des que el 2021 l'ISE va decidir canviar la seu del congrés i fiar el seu futur en les potencialitats de Catalunya, no han fet més que créixer. I és que per fi les empreses catalanes i d'arreu de l'Estat tenen un aparador on mostrar els seus productes al món audiovisual. "Abans ens veiem obligats a participar al MWC, tot i que la nostra activitat no estigués estrictament vinculada als mòbils". En aquest sentit, apunten alguns dels emprenedors, "amb l'ISE hem trobat l'espai perfecte per nosaltres". Per això per primer vegada ocupen la totalitat del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, perquè el sector a Catalunya creix fins i tot amb un ritme més elevat que altres regions europees.

ISE 2025

El president del Clúster Audiovisual a casa nostra, Miquel Rutllant, assegura a Onda Cero que viuen "un moment molt dolç". Han augmentat un 14% la facturació anual assolint els 8.600 milions d'euros. A més, celebra que cada dia de pasa creix la seva presència en la societat. Un clar exemple el trobem en els Drons. "Van ser els grans protagonistes de la inauguració de la Copa Amèrica de Vela", recorda Rutllant.

Més enllà de les grans marques com Epson o Panasonic, entre els pavellons 4 i 5 hi ha el Congress Square, on es troben les empreses associades al propi clúster, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona activa. Royal Renders n’és un exemple. Especialitzats en generar continguts, participen a l’ISE per primera vegada. Fins divendres presenten una novetat pionera: la creació d’un avatar que es comunica gràcies a la Intel·ligència Artificial, amb qui podrem establir una interacció pràcticament humana i personalitzada. "Podràs escollit si vols que sigui simpàtic i agradable o que sigui una companyia estúpida i cretina", diu somrient en Pau Xicola és el CEO d’aquesta companyia.

Xicola és desmarca del negoci que mou la Intel·ligència Artificial, que és la comercialització de les dades. Per això, tota la informació s’emmagatzemarà en un arxiu que serà personal i intransferible. Ara bé, les dades són un element cabdal en aquest sector. Ho és per Flop Work, una empresa nascuda fa 12 anys dedicada a crear espais immersius per, com a exemple, oferir visites virtuals de qualsevol producte o marca. Tenen un prototip que calcula, per exemple, quant temps passem en aquest espai. "Seguim a l'usuari per poder reflectir quin ús li està donant i ajudar a les empreses a prendre decisions de mercat", apunta en Lluís Virigili és un dels fundadors.

Un altre stand innovador és el d’Aumenta Solutions, una empresa que fa anys que treballa amb la realitat virtual. I com milloraran ells la nostra vida? Doncs gràcies a projectar un holograma a través d’una pantalla "podran facilitar el diagnòstic de malalties", celebre en Sergi Gómez, director màrketing.

Drons, cascades digitals, ulleres de realitat virtual, grans pantalles, molta sonoritat i experiències immersives. És precisament aquesta la por del sector, que la societat es perdi entre la voracitat de les noves tecnologies. El factor humà és clau per entendre el seu desenvolupament i així és com l’Alba Martínez, directora de màrketing de l’estudi creatiu FREIMOV, li explicaria a una persona gran quin és l’impacte que té el món audiovisual a la seva vida: "és tot allò que veus i et deixa bocabadat en qualsevol esdeveniment, exposició immersiva o projecció d'un pantalla".

ISE posarà el punt i final aquest divendres, quan marcarem al calendari l’arribada el 3 de març del congrés tecnològic per exel·lència, el Mobile World Congress.