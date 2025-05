El govern català ha anunciat que destinarà 700 milions d'euros aquest any per lluitar contra la pobresa infantil. Els recursos aniran destinats a set eixos: prestacions i ajuts, educació, alimentació saludable, salut, habitatge i pobresa energètica, ocupabilitat de les famílies amb infants a càrrec i un eix transversal d'avaluació i transparència. A 'La Brúixola' el responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Catalunya, Roger García, celebra "que hi hagi una estratègia que posi el focus a la infància" i denuncia que "la pobresa infantil és una vulneració de drets". García apunta que hi ha més de 47.000 infants en situació de pobresa o d'exclusió social i lamenta que "històricament, hem invertit poc a lluitar contra la pobresa infantil i familiar a casa nostra". El responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Catalunya reclama inversió per part de les administracions i recorda que "hem de treballar com a societat" per fer front a aquesta xacra.