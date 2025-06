El poble contra els partits

L’Ajuntament de Castelldefels ha formalitzat el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport en un ple extraordinari i d’urgència celebrat aquest matí. És a dir, que es mostren en contra de l’acord de la Generalitat i el govern central, dues administracions socialistes. El rebuig ha tingut el suport de 22 dels 25 regidors, exceptuant els 3 del PSC. En aquest context, l’alcalde popular, Manu Reyes, ha demanat als partits "estar per sobre les sigles" i afrontar aquesta lluita contra la resta d’administracions. La intenció de Castelldefels és enviar un missatge "clar i contundent" cap al Govern i l'Estat, "i no subordinat a les sigles de les formacions polítiques dels diferents grups municipals".

S'han sumat a aquest rebuig Esquerra, els Comuns i també Junts. El seu portaveu, Xavier Amate, i la resta de regidors del partit, han rebutjat el pla presentat per Salvador Illa. "No podem caure en el debat d'escollir entre el creixement econòmic o preservar el mediambient", apunta. Alhora, fonts de Junts asseguren que la millor ampliació per Catalunya seria el traspàs integral del servei. És a dir, que la Generalitat poguès decidir al 100% l'operativa de vols i destins de l'aeroport.

Qui no es guia per una visió municipalista, per ara, és el PSC, que manté intacta la voluntat del govern. La seva portaveu, Eva López, assegura que "parlar d’un evident efecte negatiu sobre Castelldefens sense el pla director redactat és teoritzar sense evidències". Recordem que aquest text, segons els terminis que explicar aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, no es començarà a redactar fins al setembre.

El text aprovat per tots els grups municipals excepte el PSC augura que incrementar l'operativa fins els 90 vols per hora afectarà directament a la salut del veïnat de Castelldefels, amb més riscos de contraure nombroses malalties. I com a evidències, els populars asseguren que l’any passat van patir fins a 28.000 sobrevols. Un cada 50 segons. Si l’ampliació permetrà l’arribada de 70 milions de passatgers, en patiran, diuen, un cada 30 segons.