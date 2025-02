Poble o ciutat? Aquesta és la qüestió! I és que hi ha qui viu a un poble i està encantat. I també hi ha l’urbanita que no es mouria per res del món de la seva ciutat. Són dues maneres de veure la vida i de viure-la. A l’equip de La Ciutat només en Robert Calvo defensa que el poble és el millor lloc per viure, ell que és de Gironella. La resta, són tots molt de ciutat: la Miriam, en Gerard i en Lluís. Hem escoltat l’audiència, que també està dividida.