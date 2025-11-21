El ple de Barcelona rebutja el pressupost de 2026 i Collboni anuncia una qüestió de confiança

Durant el debat, l’executiu municipal ha assegurat que incorporaria algunes de les propostes dels Comuns, com la creació d’un fons per a la compra d’habitatge mitjançant tanteig i retracte. Tot i això, la portaveu dels comuns, Gemma Tarafa, ha lamentat la “manca de concreció” del govern i "les presses" per aprovar els pressupostos.
PSC i ERC, sols en el suport als comptes
El PSC ha quedat sol en la defensa del projecte, amb el suport d’Esquerra Republicana. Tant el republicà Jordi Castellana com el tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, han lamentat el resultat de la votació. En canvi, Junts, PP i Vox han rebutjat els comptes, assegurant que són “continuïstes” amb el model d’Ada Colau.
Collboni recorrerà a la qüestió de confiança
Malgrat el revés, l’alcalde Jaume Collboni ha anunciat que se sotmetrà a una qüestió de confiança els pròxims dies, el mecanisme legal que li permet aprovar els pressupostos sense el suport de l’oposició. El calendari arrencarà la setmana vinent amb un ple extraordinari. Si Collboni perd la confiança del plenari, s’obrirà un termini de 30 dies perquè l’oposició presenti una moció de censura. Si no prospera cap iniciativa, el pressupost rebutjat quedarà automàticament aprovat i l’alcalde ratificarà la seva confiança.
Segona vegada en el mandat
Es tracta de la segona vegada que Collboni recorre a aquesta via: ja ho va fer fa un any i mig per aprovar els comptes de 2024. Segons la llei, només es pot utilitzar dues vegades per legislatura, de manera que aquesta serà l’última ocasió en què l’alcalde podrà fer servir aquest mecanisme.