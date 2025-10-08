El pla d'Illa per construir 210.000 habitatges genera dubtes

El recent anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 210.000 nous habitatges a Catalunya ha generat reaccions diverses. Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) han celebrat la proposta com un “pas ferm i necessari” per ampliar l’oferta residencial i combatre la crisi d’accés a l’habitatge. En un comunicat, han expressat la seva “plena disposició” a col·laborar en la seva execució, destacant que la col·laboració publicoprivada és “absolutament fonamental”.
També s’hi ha sumat l’Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, que coincideix en la importància del projecte, però adverteix que el termini fixat per tenir els pisos enllestits el 2030 és poc realista. El seu president, Xavier Vilajoana, ha remarcat a Onda Cero Catalunya que cal “escurçar terminis” i agilitzar els processos administratius.
Crítiques entre els moviments socials
En canvi, el Sindicat de Llogateres ha criticat durament l’anunci, assegurant que no aborda el problema de fons. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha denunciat que només el 40% dels habitatges previstos seran de protecció oficial, i ha qualificat la manca d’oferta com un “mantra” que el president ha assumit acríticament. Aragonès ha proposat mesures més contundents, com prohibir la compra d’habitatges a qui no els destini a ús propi o a protecció oficial, per garantir que els pisos serveixin realment per oferir habitatge assequible.
Per la seva banda, el sindicat UGT considera que la promesa del Govern és “irrealitzable” en els terminis establerts. En un comunicat, ha alertat que molts dels terrenys on es preveu construir encara no tenen planejament urbà ni projectes d’urbanització, fet que podria allargar el procés més de deu anys.
Segons el sindicat, el repte equivaldria a construir dues ciutats de la mida de l’Hospitalet de Llobregat, i per això demana al Govern que concreti la proposta amb més detall i realisme.